Accende il camino, 81enne morta tra le fiamme

Le è stato fatale l’aver acceso il camino per scaldarsi in questa fredda notte d’estate.

I vigili del fuoco di S.Stefano di Cadore e Comelico Superiore sono intervenuti in Piazza De Cassan, nel comune di Comelico Superiore, frazione Candide, nel Bellunese, per domare le fiamme che si erano sprigionate nell’appartamento di Maria Doriguzzi, 81 anni. Purtroppo, come hanno constatato gli operatori del Suem 118, per la donna non c’era più niente da fare. E’ deceduta, probabilmente a causa del fumo. La probabile causa del rogo è il malfunzionamento della canna fumaria. Sul posto anche i carabinieri di Pieve di Cadore.