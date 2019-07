Le previsioni per oggi

Condividi

lunedì 29. Al mattino residua variabilità con cielo poco nuvoloso salvo locali annuvolamenti, in seguito sereno o poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane.

Precipitazioni. Al mattino possibili locali precipitazioni (probabilità bassa 5-25%), in seguito in prevalenza assenti salvo probabile ripresa di locali fenomeni nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane (probabilità medio-bassa 25-50%).

Temperature. Minime senza notevoli variazioni, massime in sensibile aumento.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota inizialmente moderati dai quadranti settentrionali, in seguito deboli.

Mare. Poco mosso

