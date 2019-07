Autonomia, M5S Veneto: «E’ la Lega che non la vuole davvero»

Condividi

Il Movimento 5 Stelle non ci sta a prendersi accuse di “disastri” da parte della Lega sul tema dell’autonomia e, a pagina 3 de Il Gazzettino di domenica, spiega a Nicola Brillo le sue ragioni.

«Il disastro, di questo passo, sarà in casa della Lega: con il governatore Zaia che ogni giorno minaccia il Governo e il vicepremier Salvini che rassicura, ma non fa nulla» spiegano Erika Baldin, Jacopo Berti, Manuel Brusco, Simone Scarabel, con la senatrice M5s eletta in Veneto Barbara Guidolin in risposta alle accuse di Roberto Marcato, assessore regionale all’Economia che «addossava la colpa del mancato via libera all’autonomia del Veneto ai rappresentanti di governo del Movimento 5 Stelle. E profetizzava il Veneto come la Stalingrado del Movimento». I consiglieri regionali del M5S ritengono invece che la domanda che gli elettori si pongano sia «com’è possibile che la Lega sia al Governo, Salvini protagonista assoluto del dibattuto politico con un successo clamoroso alle europee, eppure l’autonomia non arrivi?». La risposta va ricercata sulla richiesta delle 23 materie per l’autonomia, in particolare la questione è aperta per sanità e scuola. «È stata chiesta l’autonomia su 23 materie, potrebbe arrivare subito, domani, su 21, ma questo Marcato non lo dice. Noi abbiamo detto molto chiaramente qual è la nostra posizione. Autonomia subito, senza altre manfrine, chiudendo al più presto il dibattito sulle materia di competenza».

