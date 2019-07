L’oroscopo della settimana (29 lug-4 ago): Ariete, inizia una fase speciale

Condividi

♈ – ARIETE

FASE SPECIALISSIMA

Le vacanze si avvicinano in maniera fantasmagorica, simpatica, esuberante ed effervescente. Il periodo si annuncia brillante e pieno di una vigorosa vitalità, che Marte, Sole e poi anche Venere di stanza nel Segno amico del Leone si affretteranno a rendere vulcanica e molto presente. Anche Giove, dal Sagittario, ha buoni suggerimenti: la fase che andate a vivere si rivelerà una delle più spettacolari e speciali dell’intera annata. Bene l’amore.

♉ – TORO

PUNTA AL CONCRETO…

Con un intelligente spirito di adattamento sei certo di poter superare certe condizioni che rappresentano un impedimento a realizzare quello che ti sta a cuore. Sia nell’amore e sia nella vita pratica è arrivato il momento di concretizzare sogni, utopie e aspirazioni ardimentose, poiché l’attuale favore celeste si pronuncia assai favorevolmente. In amore seguite una via di pacata pazienza, che escluda colpi di testa.

♊ – GEMELLI

USA AFFETTO E TENEREZZA

Su suggerimento di una Luna che al debutto della settimana percorreva i Gradi Zodiacali che ti competono, fidati ciecamente del tuo istinto. Ti saprà dire già dalla prima impressione la sostanza del pensiero di certe persone, il nucleo di avvenimenti che sono ancora da definire, l’imprinting implicito di cose, fatti ed eventi, consentendoti quindi di agire di conseguenza con molte facilitazioni: usa affetto e tenerezza sempre.

♋ – CANCRO

VOGLIA DI VIAGGIARE

Allorquando anche Venere prenderà la via dell’esilio e si sposterà nel Leone dai Gradi Zodiacali del tuo Segno, resterà solo Mercurio ad occuparli. Viaggi e spostamenti diventano di conseguenza un chiodo fisso e saranno facili, veloci, divertenti e ben organizzati. Restare, non muoverti dai patrii lidi, non preparar le valige per te adesso è la peggior punizione del mondo. Chissà come la pensa l’amato bene in merito…

♌ – LEONE

AZIONI ARDITE E FOCOSE

E finalmente, anche nel tuo bel Segno, esattamente giovedì 1 Agosto e nell’8° grado del Leone, avverrà la magica fase di Luna Nuova. È vero che Sole e Luna saranno guardati con un pizzico di ostilità da Urano taurino, ed è vero che anche Venere avrà da ridire sulle indizioni di Urano, ma le azioni ardite e focose che potresti compiere per agevolare l’amore sono da mettere assai spesso nelle previsioni dei sette giorni che ora inizieranno.

♍ – VERGINE

ALLEGGERISCI L’ESISTENZA

Onestamente, i livelli di stanchezza fisica e psicologica adesso sono piuttosto alti e comunque da troppo tempo continuativi… Per stare immediatamente meglio sarebbe conveniente mollare le ripetitive faccende legate alla tua quotidianità, in realtà abbastanza pesante, e alleggerirti l’esistenza con momenti di relax e di svago più frequenti e numerosi. Le vacanze sono ormai una realtà, per abbandonare pesi, impegni gravosi e doveri.

♎ – BILANCIA

LEGAMI RINNOVATI

Saranno i rapporti interpersonali ad avere, in settimana, il vostro interesse più pronunciato. Buoni allora i rapporti con i familiari, con i quali c’è identità di intenti. In trasformazione i rapporti nel mondo lavorativo, che si vanno perfezionando e migliorando. Saranno intensi e gradevoli quelli intercorrenti con capi, superiori, collaboratori importanti. E si preannunciano trainanti e appassionati i rapporti con le persone più care…

♏ – SCORPIONE

SEDUZIONI E CONQUISTE

Attualmente vi piace e vi interessa la figura di un personaggio che ha classe, eleganza, tono e bellezza. Un personaggio che riassume in sé tutte le doti che vi attirano e vi seducono… La conquista è un argomento che adesso vi tenta, e nello specifico la conquista di chi ha così tante doti che vi attraggono è una meravigliosa tentazione. Studiare strategie non vi serve: conterà di più presentarsi con grande e affettuosa semplicità.

♐ – SAGITTARIO

BELLA GENEROSITÀ

La gioia di vivere è assicurata dal fatto che siete un Segno di Fuoco e che godete ora del passaggio celeste dell’entusiasta pianeta Giove. La Luna a inizio settimana innesta proprio la più frizzante letizia nei cuori della maggior parte di voi e allora sarete più dolci, più amorevoli e accoglienti che mai. I valori che nel Leone si accumulano ti danno sicurezza e grande consapevolezza, promuovendo la tua stessa bella generosità.

♑ – CAPRICORNO

NON LASCIARTI IRRITARE

È possibile che nel tuo modo di fare si insinui ora un pizzico di piccata permalosità che ti rende molto reattivo verso circostanze, personaggi ed eventi che ti sembra siano fatti apposta per irritarti. Ti avverto, perché se ne sarai convinto potrebbe di contro aumentarne la consapevolezza, con la conseguenza che potresti evitare appunto atteggiamenti irritati e irritanti. Il Cancro si alleggerirà di presenze celesti con nettissimi effetti.

♒ – ACQUARIO

CAMBI DI PROGRAMMA

I tuoi piani, originariamente stabiliti e ben definiti, ora magari subiranno sostanziali cambiamenti e i programmi stilati con tanta precisione potrebbero andare a carte 48. L’ aggiungersi anche di Venere ai pianeti nel Leone, che già ospita Marte e Sole, corrisponderà forse a una fase nella quale non tutto scorre nei binari ordinati che avevi deciso. Ma è possibile che i cambiamenti, le sostituzioni, le alternanze siano addirittura migliori.

♓ – PESCI

PROGETTUALITÀ DA RIMANDARE

Ti si affollano in mente idee per migliorare il lavoro, progetti intelligenti e sostenibili, creatività a cascata nella tua area lavorativa. Sono interessanti, ma assai impegnative da concretizzare nel breve raggio del periodo delle vacanze comuni. Sarà opportuno che tu ne prenda atto, senza dimenticarne nessuna e che cerchi una realizzazione al momento del rientro e della presenza di chi saprà darti una mano. In amore ora 10 e lode…

