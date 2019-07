Bebe Vio in vacanza a Cuba, ricoverata in ospedale

Condividi

Doveva essere una vacanza rilassante con i suoi due fratelli, Maria Sole e Nicolò, ma un imprevisto ha costretto Bebe Vio ad essere ricoverata in ospedale. Tutti e tre, infatti, hanno contratto un brutto virus influenzale che ha fermato la loro avventura al nosocomio de L’Havana. «Siamo stati male tutti e tre, una bella giornata in ospedale poi a casa abbiamo fatto circa 24 ore di sonno per quanto stavamo male. Sole sta ancora maluccio, io e Nico abbiamo guidato con la febbre fino a Trinidad ma va tutto molto bene», ha raccontato Bebe in una Instagram Story.

Ma non è finita qui. Una volta che il virus influenzale è passato, infatti, lei e il fratello hanno deciso di fare un giro a cavallo e qui Nicolò ha preso una zecca costringendolo a ritornare in ospedale. «Sono in ostaggio all’ospedale. Dopo l’escursione a cavallo di ieri Nicolò si è preso una zecca sulla schiena, quelle dei cavalli e il che è strano, ho tentato di toglierla io ma non l’ho tolta bene quindi siamo tornati in ospedale. Loro ora sono andati a cambiare i soldi perché non ne avevamo abbastanza per pagare la visita medica e io sono in ostaggio finché non tornano», ha spiegato Bebe sempre su Instagram.

(ph: Instagram @sole.vio)