Dà fuoco alla roulotte della vicina senza motivo

È stata emessa dal Tribunale di Venezia la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un bellunese cinquantenne, già noto alle cronache per alcuni episodi di violenza, che si era reso responsabile di atti persecutori nei confronti della sua vicina di casa, culminati con l’incendio della roulotte di quest’ultima, alla quale appiccò il fuoco la notte del 16 marzo scorso. Subito dopo l’episodio, l’ultimo di una lunga serie di immotivati comportamenti vessatori nei riguardi della donna, il Questore della provincia di Belluno, valutati tutti gli atti acquisiti nel corso di mesi e altre circostanze relative ad altri comportamenti dell’uomo nei confronti di suoi familiari, ha ritenuto che sussistessero tutti i presupposti per proporre, al competente Tribunale, l’applicazione della misura di prevenzione a carico della persona indagata.

Nei giorni scorsi la proposta avanzata dal Questore è stata accolta dall’Autorità Giudiziaria e notificata venerdì 26 luglio scorso al destinatario, il quale dovrà osservare tutte le prescrizioni impostegli. Alcune delle misure sono il divieto di allontanarsi dalla sua dimora senza darne preventivo avviso all’Autorità di pubblica sicurezza, l’obbligo di non associarsi a persone che hanno subito condanne o sono a loro volta sorvegliati speciali, quello di non rincasare più tardi delle 22.00 e non uscire di casa prima delle 7.00, quello di non partecipare a riunioni in luogo pubblico. Sul versante più specifico della tutela della vittima, l’uomo non potrà frequentare i luoghi normalmente frequentati dalla parte offesa, mantenersi in ogni caso ad almeno 500 metri di distanza da lei e allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito. Ovviamente, gli è poi precluso ogni contatto – telefonico, epistolare, telematico – con la parte lesa. La violazione di questi obblighi è punita con l’arresto da tre mesi a un anno e, in caso di condanna per reato commesso durante il periodo di sorveglianza speciale, il sorvegliato può essere assoggettato alla libertà vigilata.