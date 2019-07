Cultura e natura: la casa del Petrarca sui Colli Euganei

Condividi

In vita fu conosciuto soprattutto come latinista, storico e precursore dell’umanesimo. Egli stesso non dava molta importanza alle sue poesie, definite «frammenti». Oggi i “frammenti” di Francesco Petrarca, nato ad Arezzo il 20 luglio del 1304 e morto ad Arquà il 19 luglio 1374 sono considerati tra le opere liriche più importanti di sempre, anticipatrici della modernità. Sui Colli Euganei Petrarca trovò quella pace tanto cercata in Toscana e in Francia.

Lo splendido borgo che oggi porta il suo nome oltre ad ospitare uno dei lavandeti più grandi d’Italia, è sede della casa del poeta, oggi visitabile come museo. L’edificio fu probabilmente donato a Petrarca dal signore di Padova Francesco I da Carrara, suo grande amico. Il poeta stesso si occupò del suo arredamento, così come della cura del giardino e dell’orto. Qui visse con la figlia Francesca, la nipotina Eletta, il genero Francescuolo e l’amata gatta, fatta imbalsamare.

Orari

09:00-12:30/15:00-19:00 (escluso il lunedì)

Biglietti

intero euro 4,00; ridotto euro 2,00, gratuito giovani fino ai 5 anni, disabili, giornalisti, guide

per gruppi e scolaresche è necessaria la prenotazione:

tel. +39 0429 718294, oppure *protected email*

All’interno della sede è permesso fotografare purché:

la foto avvenga in forma di istantanea

si facciano fotografie a uso personale senza fini di lucro

non si venga a contatto/non si tocchi l’oggetto da fotografare

non vengano usate fonti di luce (compreso il flash)

non si utilizzino treppiedi

(Ph. Facebook – Colli Euganei)