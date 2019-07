Ebola: ‘Nature’, violenza in Rdc ostacola studi ma scienziati vicini a cura

Condividi

Linkedin email

Roma, 29 lug. (AdnKronos Salute) – La violenza sta ostacolando gli sforzi per contenere Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Ma gli scienziati al lavoro nel Paese flagellato non solo dalla una grave epidemia, ma anche da sanguinosi conflitti interni, sperano di poter dare una risposta definitiva contro il virus, grazie agli studi in corso oggi tra mille difficoltà. A evidenziarlo è la rivista ‘Nature’, che ricorda come questa epidemia sia la seconda più grande mai registrata e la prima a colpire in una zona di guerra, cosa che ha spinto l’Organizzazione mondiale della sanità a dichiararla “un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale”, lo scorso 17 luglio.

Secondo l’Oms quasi 2.600 persone nella Repubblica Democratica del Congo sono state infettate dall’Ebola e oltre 1.700 sono morte. Lavorare in una zona di conflitto ha costretto i ricercatori ad adattarsi e a trovare in misure straordinarie di intervento: hanno imparato a condurre studi rigorosi in aree in cui omicidi, rapimenti e incendi dolosi sono all’ordine del giorno e in cui i sanitari sono stati sottoposti a ripetuti attacchi alla loro incolumità: quasi 200 in tutto, con 7 persone morte e 58 ferite.

La corsa allo sviluppo di trattamenti per l’Ebola ha avuto un’accelerazione da quando la più grande epidemia della storia ha devastato l’Africa occidentale, tra il 2014 e il 2016. Gli scienziati ora in Congo hanno arruolato oltre 500 partecipanti in uno studio senza precedenti che sta testando quattro diversi farmaci sperimentali, hanno vaccinato circa 170.000 persone e sequenziato i genomi di oltre 270 campioni di Ebola raccolti dai malati, utili per la messa a punto della terapia.

“Questo focolaio è chiaramente una pietra miliare ai fini di una ricerca rigorosa”, afferma David Heymann, epidemiologo presso la London School of Hygiene and Tropical Medicine. “Avremo risposte definitive”, assicura.

Sebbene i progressi biomedici da soli non possano sconfiggere Ebola, gli scienziati che studiano questo focolaio sperano che le crescenti conoscenze aiuteranno a mettere a questa emergenza e a limitare quelle a venire. “Non è facile”, afferma Jean Jacques Muyembe Tamfum, un microbiologo che ha contribuito a scoprire l’Ebola e che ora dirige l’Istituto nazionale per la ricerca biomedica di Kinshasa. “Si fa tutto questo mentre la gente spara”.

Nonostante tutte queste difficoltà, il trial sui medicinali sta per concludersi. Ai ricercatori mancano solo 14 persone da arruolare per giungere all’obiettivo di 545 partecipanti, una soglia che dovrebbe consentire di trarre conclusioni attendibili sull’efficacia dei farmaci. Ma ci sono già evidenze sul fatto che i trattamenti stanno funzionando: il tasso di mortalità nei centri di trattamento di Ebola, in cui tutti i pazienti ricevono uno dei farmaci sperimentali, è del 35-40%, rispetto al 67% complessivo registrato per questo focolaio.