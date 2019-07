Estate: Tonelli (Andid), ‘Voglia di dimagrire? occhio a ‘falsi dietisti’

Condividi

Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute/Labitalia) – Con l’estate, ogni anno cresce il numero di coloro che decidono di affidarsi ai centri dimagranti per perdere qualche chilo. Per questo motivo Marco Tonelli, presidente di Andid-Associazione nazionale dietisti, intende mettere in guardia da possibili forme di abusivismo professionale e fare un po’ di chiarezza sul tema, fornendo qualche indicazione utile per orientarsi correttamente sul mercato.

“Se invece che rivolgervi – dice – a un ambulatorio di un professionista abilitato, preferite rivolgervi a un centro dimagrante, la prima cosa da fare è verificare che il professionista presente nel centro sia abilitato ad elaborare diete. Troppo spesso ci sia affida infatti a soggetti, quali i personal trainer, farmacisti o tecnologi alimentari competenti in altre discipline, ma sprovvisti della necessaria abilitazione in nutrizione. Una dieta sbagliata può arrecare gravi danni alla salute”.

“Tra i professionisti abilitati – ricorda Tonelli – il dietista in possesso di laurea triennale (classe l/snt 3) e iscritto all’albo dei dietisti, istituito presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, è senz’altro colui che potrà accompagnarvi in tutto il percorso dietetico fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Egli è, infatti, un esperto in materia di alimentazione e nutrizione clinica, con specifica competenza, ad elaborare diete sia nei confronti di soggetti sani che affetti da patologie, come diabete e celiachia”.

“Una volta verificate – spiega Marco Tonelli – le vostre condizioni di salute, attività che è di esclusiva competenza del medico, potrete quindi rivolgervi al dietista, il quale elaborerà una dieta personalizzata, con indicazione di cosa, come e in che quantità mangiare; verificandone l’accettabilità e il raggiungimento degli obiettivi”.

“Con questi – avverte – semplici accorgimenti: la previa valutazione del vostro salute di salute da parte del medico e la verifica delle competenze del soggetto presente nel centro dimagrante, potrete iniziare il vostro percorso dietetico senza correre rischi per la salute non solo per arrivare pronti alla prova costume, ma per assicurarvi il benessere fisico per tutto l’anno”.