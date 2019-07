«Fiera Vicenza, Rucco si faccia rispettare da Rimini»

Condividi

Raffaele Colombara, consigliere comunale della lista “Quartieri al Centro”, torna a parlare della situazione Fiera di Vicenza e lo fa partendo da una premessa che illustra quelli che erano gli obiettivi alla base della fusione con la fiera di Rimini che ha fatto nascere la società Ieg e cioè «Alleggerire le posizioni debitorie della Fiera vicentina e creare prospettive di sviluppo. Con un accordo la nuova società si impegnava ad effettuare investimento sul polo vicentini e lo strumento per la realizzazione tutto ciò era la quotazione in Borsa».

«Siamo ad oggi – prosegue Colombara -. Realizzata la quotazione in borsa, è l’ora degli investimenti. E qui Ieg frena e lo fa sulla scorta di due questioni: la fermata della TAV e la proprietà della Sala Palladio. La prima è ed era conosciuta, legata ad un progetto che è di là da venire, solo in parte nelle mani di Vicenza. La seconda era anch’essa ben conosciuta dalla parte riminese, tanto che, proprio per dare la possibilità di investire alla futura nuova IEG, era stata trovata la soluzione di allungare sensibilmente la durata negli anni del comodato, con la possibilità per le parti di trovare ulteriori soluzioni strada facendo».

Il consigliere comunale d’opposizione attacca: «Ci sembrano tutte scuse. Ieg vuole mantenere fede al patto sugli investimenti o no? Questo è il momento delle responsabilità: per Cagnoni (in foto), di rispettare l’accordo; per Rucco, di farlo rispettare. Rucco, che con il 66% fra Comune e Provincia è oggi il vero dominus per Vicenza: il sindaco presidente ha il coraggio di porre il tema della revoca del contratto di fusione? Con Variati non sarebbe successo».

«Rucco rischia di portarci dritti dritti su un binario morto – conclude Colombara -. Se non si fa nulla, le Fiere dell’Oro rischiano di essere perse e tra qualche anno il socio riminese avrà il destro per portare tutto sulla riviera. A quel punto, Vicenza diventerà offside. Quindi, oggi Rucco è di fronte ad una duplice responsabilità: da una parte, quella di dare risposte all’interlocutore riminese, decidendo quale linea prendere sul futuro della Fiera e assumendo una posizione sulle questioni dell’utilizzo dei dividendi, sulle strade per superare la questione Sala Palladio, sulla TAV; dall’altra, soprattutto, quella di farsi garantire da Ieg la certezza dell’impegno a investire da subito a Vicenza. Una linea che dev’essere necessariamente dura, quest’ultima: pretendere da Rimini il rispetto degli accordi, pronti a percorre ogni via. Una minaccia che anche Rimini teme e che impatterebbe in Borsa. Rucco, ne sarà capace? Sindaco, se ci sei batti un colpo».

