Ad agosto il “Festival Show” torna in spiaggia

Giovedì 1 agosto si accende il litorale di Jesolo Lido con i big dell’estate grazie al Festival Show di Radio Birikina, una delle radio venete più note e amate. Tra i cantanti più attesi spiccano Irama, Enrico Nigiotti, Elodie, Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo, con la partecipazione straordinaria di Al Bano. Conduce la serata Anna Safroncik con Paolo Baruzzo. Inizio concerti ore 21 in piazza Torino, ingresso libero.

Spazio anche ai nuovi volti della musica italiana come la cantautrice lucana e vincitrice del Premio Mia Martini 2016 Rosmy e le band Poco di Buono e Leave The Memories; si sfideranno due degli artisti emergenti selezionati durante i Festival Show Casting: il padovano Carlo Borghesio e la livornese Irene Guglielmi.

«Sarà l’evento musicale dell’estate di Jesolo – afferma il coordinatore del tour, Paolo Baruzzo -. A inaugurare il mese di agosto torna l’atteso show sotto le stelle: una notte di suoni, luci, colori e grande spettacolo per tutti e per tutte le età nella cornice di Piazza Torino che ha l’onore di ospitare anche quest’anno il grande evento confermato dall’Amministrazione comunale. Sarà l’occasione per turisti e jesolani, ancora una volta, di fare festa, sull’onda della musica e delle emozioni, con i grandi ospiti protagonisti e la splendida Anna Safroncik, elegante padrona di casa».

«Festival Show, Jesolo c’è ed è pronta a scatenarsi sotto il palco di piazza Torino per un appuntamento imperdibile con la musica. Siamo particolarmente felici di essere parte di questa grande famiglia, in particolar modo in questo 2019 che celebra i vent’anni della manifestazione – aggiunge l’assessore al turismo della Città di Jesolo Flavia Pastò – Festival Show è tra gli eventi di punta dell’estate jesolana e come sempre si conferma con un cast musicale di grande presa sul pubblico. La musica si conferma protagonista sul nostro litorale. Il conto alla rovescia per Festival Show è iniziato».

La tappa è organizzata in collaborazione con Città di Jesolo, Assessorato al Turismo, Federconsorzi, Jesolo Patrimonio. Nel pre-show, che inizierà alle ore 20.00, sfileranno le Miss di Amen, noto brand di gioielli, che si sfideranno per conquistare il titolo di “più bella del tour”. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Queste le prossime tappe in programma nelle più belle location del Nord Italia: il 1° agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), l’8 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 20 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 23 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 7 settembre la finale in Piazza Unità d’Italia a Trieste. (t.d.b.)