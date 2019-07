In Veneto torna il sole (ma attenzione al weekend)

Condividi

Dopo il transito di una perturbazione nel fine settimana che ha portato pioggia e sembra abbia fatto chiudere (almeno in parte) la parentesi del caldo africano, ecco le previsioni Arpav per i prossimi giorni. La pressione è in aumento sul nord Italia, con tempo più stabile e temperature in ripresa; nel corso della settimana il tempo sarà in prevalenza soleggiato, specie in pianura, ma influenzato da fasi di variabilità dovute al transito di correnti umide occidentali; si avrà quindi, in un contesto di tempo abbastanza soleggiato, occasionale nuvolosità e precipitazioni specie sui rilievi e maggiormente tra mercoledì e venerdi.

Martedì 30. Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, con sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane dalle ore centrali. Nel pomeriggio probabile qualche rovescio o temporale sulle zone montane, pedemontane e pianura settentrionale. Sia le temperature minime che le massime sono in lieve aumento.

Mercoledì 31. Moderata variabilità, con schiarite alternate ad annuvolamenti più frequenti sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura occidentale. Possibili piovaschi, rovesci o locali temporali sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura occidentale; non si esclude qualche breve isolato fenomeno altrove. Le temperature saranno stazionarie.

Giovedì 1. Modesta variabilità con schiarite alternate ad occasionali annuvolamenti più probabili sui rilievi; possibili piovaschi/rovesci e qualche temporale specie sulle zone montane e interne della pianura. Temperature senza variazioni di rilievo.

Venerdì 2. Tempo ancora variabile, in parte soleggiato specie in pianura, con nuvolosità alternata a schiarite; possibili piovaschi/rovesci e qualche locale temporale specie sui rilievi, zone pedemontane e pianura interna. Temperature stabili o in lieve calo.