Rubano oggetti in vetro di Murano per rivenderli online: denunciati

Condividi

Linkedin email

Hanno rubato manufatti da una rinomata vetreria di Murano ed hanno tentato di rivenderli online ma sono stati beccati dai carabinieri. E’ scattata così la denuncia per ricettazione nei confronti di un 34enne cameriere veneziano e per furto nei confronti di un 38enne vetraio veneziano.

In particolare, i militari hanno sorpreso il 34enne (ex dipendente della vetreria) mentre era intento a vendere ad un acquirente alcuni bicchieri artigianali in vetro (ad un prezzo di 40 euro a fronte di un costo ufficiale di mercato di circa 120 euro), che aveva pubblicizzato tramite un noto sito di vendite on-line. Gli accertamenti svolti avevano accertato come i bicchieri fossero stati rubati dal 38enne dipendente. In seguito, i carabinieri hanno svolto alcune perquisizioni nelle abitazioni dei due, sequestrando 77 manufatti tra bicchieri, piatti, vasi e calici in vetro di murano, per un valore complessivo di circa 14 mila euro.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)