Doveva essere ai domiciliari ma è a spasso in centro: arrestato

Ieri sera, durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del N.O.R. della compagnia di Rovigo e delle stazioni di Lendinara e Costa di Rovigo, hanno arrestato B. G., 62enne di Lendinara, che doveva essere ai domiciliari dal 23 luglio. L’uomo deve scontare 10 mesi di reclusione per minaccia grave.

Nel corso della stessa serata, i carabinieri hanno fermato V. E., 33enne di Pincara, che guidava in stato di ebbrezza. Dopo il controllo con l’etilometro è risultato positivo con tasso pari a 1,81 g/l. Gli è stata ritirata la patente ed è stato deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.