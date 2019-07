Torna la fiera del Nevegàl

Condividi

Domenica 4 agosto, secondo appuntamento con le Fiere del Nevegàl, programmate ogni prima domenica dei mesi da luglio a settembre. Le bancarelle popoleranno il Piazzale del Colle del Nevegàl dalle 8.00 alle 20.00 e sarà possibile trovare prodotti agricoli e dell’artigianato locali, alimentari, giocattoli e vestiario, capaci di incontrare gli interessi più diversi. Non mancheranno stand con cibo e bevande. Il Nevegàl sarà raggiungibile anche con la Linea N estiva, che collega il colle con la Città, proprio a partire dal mese di luglio. L’Amministrazione Comunale, infatti, in collaborazione con la Dolomiti Bus, ha disposto anche per l’estate 2019 l‘attivazione della linea “N”, Belluno-Nevegàl.

Il servizio sarà attivo il sabato e la domenica, dal 6 luglio al 1° settembre; nel periodo più caldo dal punto di vista turistico, dal 3 al 18 agosto, le corse avverranno tutti i giorni. Per maggiori dettagli e informazioni (anche sugli orari previsti per le singole fermate) consultare il sito di Dolomiti Bus. Sarà aperta anche la seggiovia, tutti i giorni dal 4 al 25 agosto e tutte le domeniche di settembre, con i seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00; domenica e festivi, orario continuato. Appuntamento successivo per la Fiera, domenica 1° settembre.

Modifiche alla viabilità per le giornate della Fiera

Per la realizzazione della manifestazione, nelle giornate del 4 agosto e 1° settembre, dalle 7.00 alle 21.00 e comunque fino al termine della Fiera, la circolazione e la sosta dei veicoli saranno disciplinate nel modo seguente:

istituzione del divieto di circolazione veicolare nel piazzale Nevegàl, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Faverghera e tutta l’area del piazzale prospiciente il complesso “Le Torri”; istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli nel medesimo tratto, dalle ore 6.00 alle ore 21.00; istituzione del doppio senso di circolazione nel piazzale Nevegàl, strada sterrata posta al lato nord, per consentire l’accesso e l’uscita dal lato est dello stesso piazzale, area prospiciente il complesso “Le Torri”.

(Ph. Facebook – Comune Belluno)