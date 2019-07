Eredita pietre preistoriche da 107 milioni, procura le sequestra

Condividi

Una pensionata 69enne di Verona si è trovata in un batter d’occhio da indigente a milionaria dopo aver ricevuto in eredità dal compagno mancato dopo un incidente, un mucchio di pietre che apparentemente non avevano nessun valore. Apparentemente appunto, perchè in realtà quella era una collezione di manufatti preistorici dal valutati 107 milioni di euro. Lo riporta il Corriere della Sera spiegando che la donna ha scoperto il grande valore della collezione del compagno defunto dopo che l’ha fatta valutare per racimolare qualche soldo dopo aver perso il lavoro.

Una casa d’aste tedesca la valuta poco più di 10 mila euro ma, il giorno della vendita, interviene la procura di Verona perchè i reperti potrebbero provenire da scavi illegali. A quel punto le autorità tedesche bloccano tutto, le selci ritornano in Italia e la Soprintendenza le valuta 107 milioni di euro. «Una cifra esorbitante e, francamente, un po’ ridicola – commenta la donna -. La Procura ha sequestrato l’intera collezione e mi hanno accusato della ricettazione dei reperti, poi della loro illecita esportazione e alla fine perfino di aver rubato quelle pietre all’Italia».

L’inchiesta passa alla Procura di Bolzano che ottiene un vincolo sulle selci, ma nel 2016, il Tar annulla il provvedimento dichiarando ogni reato prescritto e la restituzione degli oggetti. «A gennaio sono andata a riprenderle, ma subito dopo mi è stato notificato un nuovo ordine di sequestro». L’accusa è «tentato impossessamento di reperti che sono proprietà dello Stato». Giuseppina ha perso tutto un’altra volta, ma non si arrende: «Andrò fino alla Corte europea».

