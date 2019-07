«Vicenza, corso Fogazzaro aperto alle auto: ottimi risultati»

Condividi

I quattro mesi di sperimentazione dell’apertura alle auto in corso Fogazzaro sta dando ottimi risultati e potrebbe diventare permanente. Sono queste le parole dell’assessore al commercio Silvio Giovine sul Giornale di Vicenza a due mesi dal termine del test. Ma il consigliere di Coalizione Civica Ciro Asproso non ci sta e definisce «sgradevoli» le parole di Giovine. «Decisione antistorica e indegna di una città Unesco. Era del tutto evidente che la finta sperimentazione serviva solo a depistare le proteste, una colossale presa in giro, un’inqualificabile messinscena, dovuta alla difficoltà di far accettare una decisione altrimenti indigeribile. Non aveva alcun senso deturpare la magnifica pavimentazione di Corso Fogazzaro, con l’introduzione degli stalli e della segnaletica orizzontale, per poi fare marcia indietro e spendere altro denaro per ripristinare la situazione originaria. Infatti, non c’è mai stata alcuna intenzione di ritornare alla pedonalizzazione e le parole di Giovine, “voce dal sen fuggita”, lo dimostrano ora in maniera evidente. Tuttavia, il sindaco Rucco non pensi di cavarsela così a buon mercato. Centinaia di cittadini hanno firmato delle petizioni per salvare il Centro dal ritorno delle auto. Insomma, c’è un limite a tutto, anche al cinismo e alla spregiudicatezza più disinvolta».

Gli fanno eco anche i portavoce di Coalizione Civica, Leonardo Nicolai e Mariangela Santini: «Senza dati precisi e risultati, a due mesi dalla fine della sperimentazione, Giovine ha deciso di sputare in faccia alle migliaia di cittadini che hanno firmato per lasciare Corso Fogazzaro pedonale. Corso Fogazzaro viene visto oggi da loro più «ordinato». Macchine parcheggiate ovunque, segnaletica orizzontale disegnata sul porfido, bici e pedoni che non sanno più quando possano sentirsi sicuri a camminare in Corso: come può essere questo “ordine”? Ma soprattutto, come può rendere tutto ciò vivo Corso Fogazzaro? Noi abbiamo un’idea diversa di politica e di città, e all’ordine, a questo “ordine”, preferiamo la vivibilità. Durante la campagna elettorale abbiamo presentato un progetto guida insieme alla nascente associazione Casa del Fogazzaro, in consiglio comunale il nostro consigliere Ciro Asproso ha richiesto la creazione di un organismo partecipato di indirizzo e programmazione. Cerchiamo sempre di rispondere ai bisogni con precisione e concretezza: Rucco e i suoi assessori la smettano di parlare del nulla e inizino ad affrontare davvero le questioni».