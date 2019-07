Vicenza, tour del centro in inglese

Condividi

Una scommessa che sta diventando una proposta molto apprezzata dai turisti stranieri quella dei tour del centro storico in inglese promossi dalle Guide turistiche autorizzate di Vicenza con l’organizzazione del Consorzio “Vicenzaè“, per la prima volta da metà giugno. «Ringrazio il gruppo delle Guide che insieme al nostro Consorzio turistico hanno dato vita a questa iniziativa considerato che in città, durante il periodo estivo, i turisti stranieri sono in maggioranza – osserva l’assessore al turismo Silvio Giovine – ed in particolare il lunedì quando i principali siti turistici, musei e monumenti, sono chiusi».

Lo scorso lunedì i partecipanti al tour provenivano da varie nazioni europee ed extraeuropee: Australia, Brasile, USA, Paesi Bassi, Svizzera, Germania, Regno Unito, Spagna e Irlanda. Le visite guidate vengono effettuate ogni lunedì e ogni sabato pomeriggio, fino a sabato 7 settembre 2019, con partenza alle 14:30 per una durata di circa due ore e si svolgono anche in caso di pioggia. E’ sufficiente presentarsi almeno 15 minuti prima davanti all’Ufficio turistico di Piazza Matteotti. La quota di partecipazione alla visita è di 10 euro a persona (gratuito per i ragazzi fino a 16 anni se accompagnati).

«La visita è naturalmente aperta – prosegue Giovine – anche a tutti gli italiani, e ovviamente ai vicentini, che volessero praticare l’inglese seguendo le spiegazioni delle guide esperte. Inoltre risulta un ottimo strumento per gli albergatori, per i titolari di agriturismi e B&B del vicentino visto che alcuni hanno deciso di offrirlo in omaggio ai propri clienti». (t.d.b.)

(Ph. Comune di Vicenza)