Ubriaco alla guida con valore 6 volte oltre il limite

Ubriaco alla guida con valori 6 volte oltre il limite consentito, che è 0,5. In queste condizioni è stato fermato un 45enne a bordo di una Focus gialla dalla polizia locale di Vicenza. A seguito di segnalazioni pervenute alla centrale di Soccorso Soccorsetto, una pattuglia della polizia locale è intervenuta per raggiungere l’automobilista che attorno alle 23.50 era stato visto imboccare contromano la rotatoria tra la tangenziale e viale degli Scaligeri. Successivamente l’auto ha imboccato la tangenziale compiendo manovre azzardate e pericolose.

Giunto a Campedello, è poi tornato in zona industriale ovest dove, in viale dell’Industria, è stato raggiunto dalla pattuglia. Gli agenti hanno chiesto i documenti ma l’uomo, in stato confusionale, ha invece esibito altri oggetti. L’alcoltest ha rivelato valori dell’alcol nel sangue fino a sei volte superiori al limite di legge consentito (0,5 grammi/litro). Oltre al ritiro della patente e al sequestro dell’auto, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.