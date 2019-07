A31, si ferma a pagare il pedaggio e l’auto va a fuoco

Condividi

A mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31, per l’incendio di un’auto al casello di Noventa Vicentina: illeso il conducente. Il giovane automobilista, 21 enne di Monselice, si stava apprestando a pagare alla biglietteria automatica, quando si è accorto del fumo. E’ subito sceso dalla Peugeot 206 per mettersi in salvo, mentre questa prendeva fuoco.

I pompieri arrivati da Este e Lonigo, hanno spento le fiamme dell’auto e della biglietteria automatica, evitando il coinvolgimento di tutta la struttura autostradale. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada. Le operazioni di completo spegnimento e raffreddamento dell’auto e della struttura sono terminate dopo circa un’ora e mezza.