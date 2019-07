Autonomia, Di Maio: «La stiamo riscrivendo. Vigilerà l’Università di Napoli»

Condividi

«Stiamo scrivendo una nuova autonomia, un’autonomia migliore». Sono queste le parole pronunciate da Luigi Di Maio durante un’iniziativa all’università Federico II di Napoli. «Le risorse devono essere ripartite equamente in tutta Italia e le università del Sud avranno un ruolo cruciale nel seguire tutto il percorso. Per come era stata progettata, l’autonomia andava a discapito non solo delle Regioni del Sud, ma anche del Centro. Ecco quale dovrà essere il ruolo dell’Osservatorio: stare al nostro fianco durante il percorso che ci porterà all’autonomia. Nessuno può permettersi di indebolire il Centro-Sud, significherebbe fare un danno a tutta l’Italia. Anche no».

«Non accetteremo che sul regionalismo differenziato si faccia una commissione paritetica con le Regioni richiedenti e i rappresentanti dei ministeri che sono dello stesso colore politico di quelle Regioni. Non ha senso – ha chiosato Di Maio -. Se si devono affrontare i temi della spesa storica, dei Lep, dei Lea, si deve coinvolgere la Conferenza Stato-Regioni, in cui le Regioni del Sud hanno la loro voce. L’intesa deve passare in Consiglio dei ministri e i proponenti non hanno la maggioranza lì; questo è il motivo per cui la prima bozza è stata stravolta. Dopo il Consiglio dei ministri ci sarà la trattativa tra i governatori e il presidente del Consiglio, che è un rappresentante del Sud. Auspico che in parlamento ci sia accordo sull’emendabilità del testo. Ai referendum i cittadini non hanno votato sull’autonomia di strade, autostrade, scuole. Ma poi sono iniziate richieste che vanno oltre il concetto stesso di Padania. Non sono state accolte dal governo quelle su farmaci, rifiuti, scuola, ferrovie, strade, industria e innovazione, sono già tutte fuori dalle bozze».

Di Maio conclude attaccando anche le Regioni del Sud: «Non mi è piaciuto che mentre si parlava di competenze, che per un criterio matematico inevitabilmente avrebbero sottratto risorse a Regioni del Sud e del Centro, vi siano state Regioni del Sud che chiedevano autonomia: questo significa legittimare il processo».

(ph: imagoeconomica)