Borgo Berga, Procura:«Archiviare anche ultimi indagati»

Immediatache si oppongono all’archiviazione, per le motivazioni scritte in un esposto presentato dai 5 stelle il 24 giugno (qualche giorno prima del deposito della richiesta del procuratore Cappelleri) a palazzo di giustizia. Secondo il comitato contro gli abusi edilizi, c’è una variante che non sarebbe stata sottoposta alla Valutazione strategica ambientale e alla Valutazione d’incidenza ambientale, oltre a quella di compatibilità idraulica, che – risalente al 2003 – avrebbe dovuto essere riproposta. Non solo, i fabbricati sarebbero troppo vicini al Retrone, come fatto osservare dal tribunale del Riesame nel 2017 . I titoli edilizi sarebbero, quindi, tutti illegittimi.