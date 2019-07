Canale d’Agordo, apre per la prima volta la casa di Papa Luciani

Condividi

Da venerdì 2 agosto, per la prima volta in assoluto, aprirà al pubblico la casa natale di Papa Luciani a Canale d’Agordo, in provincia di Belluno. L’intero pomeriggio sarà dedicato a Papa Giovanni Paolo I a partire dalle ore 16 nella chiesa arcipretale dove il cardinale Beniamino Stella presenterà “Albino Luciani. Giovanni Paolo I. Biografia ex documentis”, il volume di Stefania Falasca, Davide Fiocco e Mauro Velati tratto dagli atti del processo canonico.

Alle ore 17 ci sarà la visita guidata alla casa natale di Papa Luciani; alle ore 18, presso la chiesa arcipretale di Canale d’Agordo, la riflessione in memoria di Luciani proseguirà alla presenza del cardinale Beniamino Stella, Stefania Falasca e Davide Fiocco, con una tavola rotonda.