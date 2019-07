Carabiniere ucciso, scontro Donazzan-Mentana sull’americano bendato

Condividi

E’ scontro social tra Enrico Mentana ed Elena Donazzan sulla foto diffusa dell’americano accusato di aver ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega. Il giornalista aveva condannato lo scatto del giovane bendato che ha fatto il giro del mondo: «Una fotografia che documenta qualcosa che non si può accettare, neanche sapendo di cosa è accusato quel giovane».

L’assessore veneto però non ci sta e su Facebook risponde: «Le anime belle e buone ora si indignano per un delinquente bendato, con Enrico Mentana che scrive pure che non c’è nulla che possa giustificare questo trattamento! E se il “povero” delinquente avesse colpito un famigliare di Mentana? Per me, e soprattutto vista l’uccisione di un nostro Carabiniere, le misure devono essere sempre più dure, durissime! E secondo voi?».