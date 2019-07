Cnn boicotta Venezia: «Troppo affollata, meglio Torino»

Condividi

La Cnn “boicotta” Venezia lasciandola fuori dalla sua classifica delle 20 città europee più belle da visitare. Tra luoghi come Orange in Francia, Sarajevo in Bosnia, Ankara in Turchia, viene proposta anche Torino come alternativa a Venezia.

Il motivo? La città lagunare è perennemente invasa da turisti che rendono l’esperienza meno piacevole mentre il capoluogo del Piemonte «E’ meno congestionata ed è anche la città dove si trovano i luoghi più sottostimati d’Italia, tra questi il museo di arte contemporanea del Castello di Rivoli, la Basilica di Superga e il Museo Egizio, con la sua fenomenale collezione di reperti egizi».

(ph: shutterstock)