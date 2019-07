Padova, cede asfalto del ponte: traffico tilt

Condividi

Questa notte un cedimento del l’asfalto ha reso impraticabile il transito dei veicoli nei pressi del cantiere del ponte in costruzione lungo corso Argentina, a Padova. Immediatamente le squadrale di pronto intervento sono andate sul posto ed è stato eseguito d’urgenza il ripristino della strada.

Alle 8 era stato aperto temporaneamente il varco per per le auto manette i mezzi pesanti continuano ad uscire su via Vigonovese).

L’assessore Andrea Micalizzi, che sta seguendo l’andamento dei lavori e tiene la cittadinanza aggiornata su Facebook, fa sapere che la circolazione proseguirà in questo modo fino a questa sera, poi dalle 21.00 il passaggio sarà richiuso per ripristinare definitivamente la strada.



Durante i lavori in notturna si potrà deviare per via Vigonovese e riprendere la tangenziale da corso USA.

(Ph Andrea Micalizzi)