Carenza di sangue, appello di Moraglia: «donate, gesto di umanità»

Le donazioni all’Avis comunale di Venezia in questo periodo di vacanze e caldo, come ogni anno, stanno calando. Per questo il patriarca Francesco Moraglia lancia un appello: «L’estate può risultare un tempo particolarmente favorevole, visto anche il grande afflusso di turisti, per compiere un gesto prezioso e talora così necessario per salvare vite umane. Donare un po’ del proprio sangue è un gesto, per certi versi, semplice ma ricco di grande sensibilità che rappresenta un modo di comprendere sé e gli altri dicendo, concretamente, che l’altro mi appartiene anche se personalmente non lo conosco».

«In questo atto c’è un insieme di significati: solidarietà, senso civico, voglia di condivisione, carità cristiana – continua il Patriarca che ha incontrato la delegazione Avis di Venezia -. E’, insomma, un gesto che dice “umanità”. Invito le persone – che, per età e salute, possono rendersi disponibili – a prendere in considerazione tale bel gesto, ripetendolo a scadenza fissa. Ricordo che la scorta di sangue è garanzia per tutti e dice il grado del nostro essere comunità. Donare il sangue può forse costare eppure tale atto ha una ricaduta positiva nella vita non solo fisica delle persone ma in quella spirituale. Auspico, quindi, che il dono del sangue possa essere considerato tra gli indicatori della qualità di vita di un territorio. Doniamo con generosità poiché troppo grande è la necessità del sangue».