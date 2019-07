Campi esitivi di Forza Nuova, Pupillo: «Meritiamo l’estinzione»

Condividi

I militanti di forza nuova stanno riorganizzando l’opera nazionale balilla per l’assistenza e per l’educazione fisica e morale della gioventù. Sono pronti ad accogliere i vostri ragazzi (figli e figlie della lupa, balilla e piccole italiane) nelle loro colonie estive per far vivere alle future generazioni esperienze di vero e proprio coraggio fisico e patriottismo!

In parole povere: meritiamo l’estinzione…

Questo il post di Facebook del consigliere vicentino Sandro Pupillo, a commento di un video dell’associazione “Evita Peròn”, costola femminile di Forza Nuova. Le immagini sono relative al solenne momento dell’alza bandiera nel campo estivo che si sta svolgendo in provincia di Ravenna. «Un vero Atto Rivoluzionario di lotta per il futuro della Nazione» si legge nella pagina dell’associazione. Tra le varie attività, è prevista una recita conclusiva ispirata alla vita di Norma Cossetto, la giovane vittima delle Foibe, già celebrata recentemente da un film e da un fumetto fatto distribuire, non senza polemiche, nelle scuole medie dall’assessore all’Istruzione Elena Donazzan.

