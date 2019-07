Italia’s Got Talent a Vicenza con un nuovo giudice: Joe Bastianich

Condividi

Joe Bastianich entra a far parte dei “magnifici 4” di Italia’s Got Talent: sarà lui, infatti, il nuovo giudice che sostituirà Claudio Bisio. Al suo fianco Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Con questo poker d’assi in giuria il talent show, prodotto da Fremantle, in onda prossimamente su Tv8, si appresta ad intraprendere un nuovo viaggio in cerca del miglior talento d’Italia. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, Lodovica Comello.

Volete dimostrare il vostro talento? Potrete farlo il 30 settembre e l’1 e 2 ottobre al Teatro Comunale di Vicenza. Iniziate a preparare i vostri assi nella manica per riuscire a stupire la giuria di Italia’s Got Talent.

(ph: shutterstock)