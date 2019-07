Attenzione alla pioggia, anche in pianura

Condividi

Puntuale come un orologio svizzero, SerenissimaMeteo ci tiene aggiornati sull’andamento del tempo nei prossimi giorni. Il Veneto si trova ai margini di un campo di alta pressione che sta proteggendo il centro-sud Italia e questa posizione la esporrà a correnti occidentali più fresche e instabili, che favoriranno un aumento dell’instabilità specie nelle ore più calde della giornata.

Ecco nel dettaglio le previsioni per mercoledì 31 luglio. Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio, con al massimo qualche nube di passaggio a medio-bassa quota sulle zone di pianura. Sarà al pomeriggio che avremo un aumento delle nuvolosità cumuliforme associato a locali rovesci anche a carattere temporalesco possibili sia sulle zone montane che pianeggianti, in particolare quelle centro-occidentali. Saranno comunque possibili schiarite e momenti soleggiati, ricordando che come spesso accade in situazioni del genere alcune zone potrebbero essere saltate, rimanendo all’asciutto. Graduale cessazione dei fenomeni e ritorno di ampie schiarite nel corso della serata. Nessuna variazione di rilievo per le temperature minime che rimarranno comprese tra i 21 e i 23 gradi. Le massime tenderanno a diminuire e saranno comprese tra i 28 e i 31 gradi.

Infine una piccola anticipazione per giovedì 1 agosto: sarà una giornata simile a quella di mercoledì, seppure con meno probabilità di fenomeni sulle zone pianeggianti. Sui rilievi invece, non si esclude qualche acquazzone o temporale sparso nelle ore pomeridiane e serali.