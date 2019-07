Camorra a Caorle: proiettile a europarlamentare leghista

Condividi

Fatto inquietante accaduto all’europarlamentare leghista Rosanna Conte che riferisce sulla sua pagina Facebook di aver ricevuto una busta contenente, oltre ad un articolo de La Nuova di Venezia e Mestre riferito all’interrogazione presentata come consigliere comunale sulle presunte infiltrazioni mafiose a Caorle denunciate dalla Commissione Antimafia, con due foto, una con una minaccia di stampo mafioso e una sorta di “sostegno” al Sindaco Luciano Striuli, e l’altra con un proiettile sul palmo di una mano. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Caorle.

Conte ha riferito la cosa nel consiglio comunale di lunedì: «E’ un atto intimidatorio che mi preoccupa unicamente per la mia famiglia e per chi mi sta vicino – dice l’europarlamentare – ma se si voleva da parte di qualcuno mettere un bavaglio per far sì non si dica che anche a Caorle potrebbe esserci la mafia, con tutte le sue ramificazioni, con me ha sbagliato indirizzo. Anzi, da oggi in poi sarò ancora più decisa e più determinata al riguardo in quanto non sono minacce come queste che possono fermare chi, come me, crede nella legalità e nella giustizia».

«Purtroppo anche a Caorle vi è da tempo un clima fatto di sospetti e di situazioni poco chiare, a volte anche omertose, con troppi silenzi che di certo non aiutano una comunità come quella di Caorle, laboriosa e rispettabile, che deve essere tutelata anche se si tratta, a volte, solo di voci o indiscrezioni giornalistiche» prosegue Conte che fa appello a tutta la comunità non solo per ricevere solidarietà ma «l’appoggio morale e istituzionale per dare delle risposte chiare e precise non tanto all’autore (o agli autori) di questo gesto ma anche e soprattutto a coloro che pensano che Caorle possa essere terra di conquista per la mafia e per quei soggetti criminali che pare essersi ormai insediati nel nostro litorale e nel nostro NordEst chiedendo al sindaco che faccia sentire finalmente la sua voce perché il silenzio non giova alla verità».

(Ph Facebook Rosanna Conte)