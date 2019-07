Condividi

Linkedin email

Ora chiudete gli occhi e provate a immaginare: siete su una bellissima spiaggia, il sole vi entra nelle ossa, il mare vi chiama per rinfrescarvi corpo e idee, a separarvi solo… 15 metri di sabbia rovente e uno schieramento di persone poste a falange, capaci di impedire l’accesso al mare a voi e al vostro esercito. Non è una guerra, certo, però bisogna ammettere che a volte ne ha le sembianze, almeno nella nostra testa! Ora facciamo un altro esperimento: il sole vi entra ancora nelle ossa e il mare sta ancora lì a mandarvi i suoi suadenti richiami, ma stavolta tra voi e lui vi è la distanza di un tuffo. Un solo tuffo e il sogno dell’acqua è vostro. Siete sugli scogli? No. Siete su una barca. Sì, perché il sogno di una vacanza in barca non è più così lontano se sapete come scegliere il miglior Noleggio Barche possibile sulla piazza, attraverso un servizio che analizzerà e comparerà per voi i prezzi e gli equipaggiamenti di un gran numero di barche nella zona dove intendete trascorrere le vostre vacanze, siano esse all’insegna del divertimento con gli amici o del meritato relax familiare.

LE ESPERIENZE IN BARCA A PORTATA DI CLICK

Ormai è facilissimo decidere di fare una vacanza in barca, comodamente da casa nostra. Globesailor, agenzia viaggi 100% dedicata ai viaggi per mare, collabora con società di charter professioniste in più di 180 destinazioni nel mondo. Se volete dunque noleggiare una barca a vela non avrete che l’imbarazzo della scelta!

Immaginate di girare la Sardegna, con tutte le sue piccole spiagge, spesso raggiungibili solo via mare (questo, attenzione, significa spiagge semi deserte!), pensate di attraccare in un romantico e delizioso porticciolo nel tardo pomeriggio, farvi una doccia fresca al volo, uscire in ciabatte per fare un poco di spesa in un piccolo supermercato e cucinare un piatto semplice da mangiare sul ponte, mentre guardate la vita che piano piano si anima attorno a voi pronta per farvi immergere in una avventura in discoteca o in uno dei più bei locali della zona.

Tutto questo è davvero a portata di mano, ormai.

OGNI GIORNO UNA SPIAGGIA DIVERSA

Immaginate anche di poter visitare l’arcipelago della Maddalena in barca: Budelli, la spiaggia Rosa, Caprera… tutte località meravigliose che sapranno come incantare il vostro cuore e regalarvi incredibili ricordi di tuffi e nuotate da riportare a casa o in ufficio a settembre, quando l’autunno saprà come incombere sulle nostre teste: la nebbia non potrà nulla contro il ricordo della nostra estate fantastica a bordo di quella che, anche solo per dieci giorni, sarà stata la nostra barca! Ogni giorno una spiaggia diversa, ogni giorno una nuova avventura, col vento in poppa e la voglia di fare tuffi sempre più spettacolari o di prepararsi un cocktail da gustare in piena pace sul ponte della nostra barca.

Proviamo dunque a dare un’occhiata alle tante offerte possibili per questa tipologia di vacanza! Si salpa!