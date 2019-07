Riad Souala, la voce vicentina al festival di Castrocaro

Condividi

Saranno 10, i giovani finalisti del Festival di Castrocaro che si giocheranno la vittoria martedì 3 settembre. Si tratta del primo talent della storia della musica italiana ed ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek e Laura Pausini. Arrivato alla sua 62esima edizione, sarà condotto da Belen Rodriguez e da Stefano De Martino e andrà in onda sia su Rai2 che su Radio2. La presidente di giuria sarà invece Simona Ventura. Per arrivare fino a qui, i talenti hanno dovuto superare selezioni su selezioni in giro per tutta l’Italia.

Tra i 10 bravissimi che sono arrivati in finale c’è anche un vicentino: Riad Souala (in foto il quarto da sinistra). Anno 1995, si è diplomato in ragioneria ma il suo sogno è sempre stato cantare. Questa passione per la musica è iniziata 10 anni fa, il giorno dopo la morte di Michael Jackson nel giugno del 2009. L’emozione per il tragico evento è stata talmente forte che l’ha spinto a studiare e cantare brani del suo repertorio, scoprendo con il tempo anche altri generi musicali come il soul, il pop-rock e il R&B. Dal 2014 frequenta la scuola di canto sotto la direzione di Alejandro Martinez ed ha frequentato la scuola di chitarra e pianoforte presso l’accademia CantArte di Padova.

Tra le sue ultime e più importanti esperienze sicuramente quella a Sanremo dove ha lavorato con professionisti del settore della discografia, collaborando con produttori, autori ed arrangiatori per la produzione di brani inediti presentati durante le edizioni 2018 e 2019.