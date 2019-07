Ospedale Santorso, muore bimbo di 3 anni: è giallo

Condividi

Un bambino di appena 3 anni è morto ieri all’ospedale di Santorso per cause ancora da accertare. Il piccolo, Giulio Cortiana, sarebbe stato portato al pronto soccorso una prima volta dai genitori accusando forti dolori alla pancia. Dopo gli esami di rito, sarebbe stato dimesso. Con il passare delle ore, però, il dolore si faceva sempre più intenso: nuova corsa all’ospedale dove questa volta Giulio è arrivato in gravi condizioni. Poco dopo il ricovero è morto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Schio e la Procura potrebbe aprire un’inchiesta.

L’Ulss 7 in una nota esprime «tutto il proprio cordoglio alla famiglia del piccolo Giulio. Il personale medico coinvolto nel caso aveva già manifestato la volontà di eseguire un’autopsia per cercare di capire le cause all’origine di questo improvviso decesso, ma nelle ultime ore è intervenuta direttamente la magistratura. In attesa delle decisioni della magistratura, l’Azienda assicura fin d’ora la massima collaborazione per cercare di chiarire le cause del decesso».