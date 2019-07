Agost bier fest mette al bando il liscio: «Quest’anno solo rock»

Condividi

Il comitato parrocchiale dell’Agost bier fest di Signoressa, in provincia di Treviso, ha deciso che quest’anno alla festa della birra non ci sarà il liscio. Un’edizione nel segno del rinnovamento quella che partirà il primo agosto dove suoneranno solo gruppi e artisti rock e pop.

Ad aprire la manifestazione, infatti, ci sarà Sasha Torrisi, che canta Battisti; venerdì toccherà ai Punkreas; seguiranno poi Piterpan Hangover, Damien McFly, Fabio Lopez, MdT, White Summer (Led Zeppelin Tribute), AC/DI, Giuliano Palma, DJ Aladyn SelectaVision, Sad (Metallica Tribute Band), Andy @The David Bowie show, Toys (Queen Tribute Band). L’assenza del liscio, ovviamente, a qualcuno a fatto storcere il naso. Tanto che l’organizzazione si è affidata, sul web, a una nota ufficiale.

Una scelta che, se da una parte ha raccolto molti pareri favorevoli, dall’altra ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Così il comitato che organizza l’evento ha deciso di mettere i puntini sulle i con un post su Facebook: «In merito alla questione del liscio, siamo dispiaciuti per chi negli ultimi anni ha sempre partecipato alle nostre serate. L’organizzazione di un evento storico come il nostro festival comporta delle scelte e, per questa 40a edizione, abbiamo deciso di portare sul nostro palco band e artisti dal mondo del rock. Vi informiamo quindi che non ci saranno palchi secondari dedicati al liscio o ad altre attività. Confidiamo sulla comprensione di chi si sente deluso da questo cambiamento e, naturalmente, saremo felici di divertirci in vostra compagnia».