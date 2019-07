Temptation Island, durante lo show crollano gli accessi a PornHub

Condividi

Crollo di visite al sito di PornHub durante Temptation Island. A scriverlo Dagospia che si chiede quanti dei 3.875.000 telespettatori hanno optato per il reality condotto da Filippo Bisciglia invece che andare sul sito? Nonostante le numerose critiche, soprattutto online, anche ieri sera lo show in onda su Canale 5 ha conquistato il prime time con una share del 24,65%. E il grafico di pornhub parla chiaro: in corrispondenza con la messa in onda del programma gli accessi al portale hard sono crollati per risalire solo intorno alle 23.

(in foto il falò di confronto di una delle coppie andata in onda ieri sera)