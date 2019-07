Agsm Verona, l’eredità di Croce: utile da 17,5 milioni

Condividi

Linkedin email

Il consiglio di amministrazione della partecipata del Comune di Verona Agsm presieduto da Daniele Finocchiaro ha approvato il progetto di bilancio e il consolidato del gruppo per il 2018, l’unico anno interamente guidato dall’ex presidente Michele Croce (in foto). Il valore della produzione 2018 si attesta a 876,5 milioni di euro segnando un + 22,4% rispetto al 2017. Il margine operativo lordo (Mol) è invece di 87 milioni; confermata la netta riduzione dell’indebitamento verso il sistema bancario; questi dati portano a un utile al netto di imposte di 17,5 milioni. E nell’anno 2018 la quota di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili sale al 31%, rispetto al 19% dell’anno 2017.

In tre anni il debito di Agsm verso le banche è calato di ben 50 milioni di euro, trend confermato anche dal positivo rating assegnatole: A3.1. Si attesta a 30 milioni di euro circa il valore degli investimenti realizzati dal gruppo nel corso del 2018. Per quanto riguarda la produzione di energia, la quota proveniente da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico e idroelettrico) è salita al 31% nel 2018 – a fronte del 19% registrato nel 2017 – grazie, in modo particolare, all’ottimo risultato della componente idroelettrica che aveva patito, nell’esercizio precedente, gli effetti di una prolungata siccità. Complessivamente sono stati prodotti 790 Gwh di energia elettrica e 280 Gwh di energia termica. Stabile l’occupazione del gruppo a 1358 unità. «Il bilancio 2018 – sottolinea una nota dell’Azienda– conferma l’enorme potenziale della multiutility scaligera ed il gran lavoro realizzato negli ultimi anni. Ora dobbiamo impegnarci per affrontare coi mezzi più adeguati le accresciute sfide legate alla liberalizzazione del mercato, alla produzione di energia da fonti rinnovabili per combattere il riscaldamento globale, ed alla chiusura del ciclo dei rifiuti che tanta rilevanza ha sia sotto l’aspetto della sostenibilità economica che, soprattutto, ambientale». (t.d.b.)

(Ph VVox)