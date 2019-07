Perde il controllo dell’auto e finisce nel fosso: due feriti

Condividi

Alle 10:30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 247 in via Monte Cengio a Cornedo(Vicenza) per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto il cui conducente ne ha perso il controllo per motivi ancora da chiarire. Il mezzo si è rovesciato in un fossato, feriti l’autista e la passeggera.

I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto le due persone collaborando insieme al personale del Suem 118. La coppia è stata presa in cura dal personale sanitario e trasferita per controlli in pronto soccorso.

(Ph Vigili del fuoco Veneto)