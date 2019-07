Cavi elettrici tranciati su terreno bagnato: braccianti intrappolati

Condividi

Alle 16:30 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo tra via Don Domenico Torresin in via Pontemanco a Due Carrare, in provincia di Padova, per soccorre due braccianti rimasti bloccati in un container dai cavi della media tensione caduti nei pressi del cassone. Sulla zona era in corso un temporale quando i due lavoratori si sono riparati nel container e un albero si è abbattuto sulla condotta elettrica tranciando i cavi, i quali sono arrivati per terra sul terreno bagnato creando dei continui archi voltaici a pochi metri dai due malcapitati.

I vigili del fuoco chiamati dal proprietario del fondo, si sono equipaggiati con tutti gli idonei dispositivi di sicurezza e hanno provveduto con un fioretto a spostare i cavi, mettendoli in una posizione di sicurezza. I due lavoratori, spaventati, sono stati subito portati dai pompieri in zona sicura, dove insieme con il proprietario hanno scaricato tutta l’ansia e la paura per il pericolo corso. Successivamente sul posto il personale dell’Enel per il ripristino della rete elettrica.