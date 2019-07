Schianto tra tre auto nella notte: 4 feriti

Condividi

La notte scorsa, alle 1:40, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale tra tre auto avvenuto lungo la SR 308 all’altezza dell’uscita di Bragni nel comune di Cadoneghe: sei persone coinvolte di cui quattro portate in ospedale.

I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza le auto e soccorso insieme al personale del suem 118 le persone coinvolte nel sinistro. Quattro feriti sono stati trasferiti in pronto soccorso per successivi accertamenti medici. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco prima dell’alba con l’assistenza della rimozione dei mezzi incidentati e il ripristino della circolazione stradale.