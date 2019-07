Condividi

Intorno alle 12 di oggi a Livinallongo del Col di Lana, in località Pralongià, in provincia di Belluno, è stato trovato il corpo senza vita di Daniele Nobile, 36enne originario di Manfredonia ma residente in paese dove dove aveva trovato lavoro stagionale. Sembra che l’uomo sia morto folgorato dopo essere stato colpito da un fulmine. Verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Articolo in aggiornamento

(ph: shutterstock)