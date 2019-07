Forti temporali, prolungata allerta gialla in Veneto

Condividi

Temporali anche di forte intensità si stanno abbattendo su alcune zone del Veneto, in particolare nel Vicentino. Nel pomeriggio-sera di oggi, e nella notte, altri temporali potrebbero verificarsi in alcune parti del territorio veneto. Alla luce di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso un avviso di criticità, valevole fino alle ore 8.00 di domani, 1 agosto.

Lo Stato di Attenzione (allerta gialla) per Criticità Geologica e Idraulica sulla Rete Secondaria è dichiarato sui bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Alpone, Adige Garda Monti Lessini. Per la sola Criticità Idraulica sulla Rete Secondaria, lo Stato di Attenzione riguarda i bacini Basso Piave Sile Bacino Scolante in Laguna, e Livenza Lemene Tagliamento. Lo Stato di Attenzione rinforzata rimane in vigore nell’area della frana di Borca di Cadore, in provincia di Belluno.

