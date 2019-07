Agosto inizia all’insegna del tempo instabile

Condividi

Dopo il maltempo che si è abbattuto nel pomeriggio del 31 luglio soprattutto nel Vicentino e nel Padovano, vediamo che tempo dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni. Secondo le previsioni dell’Arpav, la giornata del primo agosto si aprirà con un po’ di variabilità con spazi di sereno più persistenti in pianura, annuvolamenti più significativi in montagna nel pomeriggio/sera. Possibili piovaschi o locali rovesci e qualche temporale specie su zone montane e pianura interna più che altro verso sera. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle zone pianeggianti, stazionarie o in leggero aumento su quelle montane.

Venerdì 2 agosto invece il tempo sarà generalmente instabile, con spazi di sereno più significativi fino al mattino e più persistenti in pianura, nubi a prevalente carattere cumuliforme in estensione a partire dalle zone montane e pedemontane. Probabilità di alcune fasi di rovesci o temporali sparsi in apparente spostamento dalla montagna alla pianura. Temperature pressochè stazionarie anche se potrebbero verificarsi lievi diminuzioni delle massime nelle zone pianeggianti.

Sabato 3 il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, salvo locali addensamenti; le precipitazioni saranno generalmente assenti in pianura, possibili localmente con occasionali rovesci o temporali sulle zone montane dalle ore centrali; le temperature minime sulla costa saranno senza notevoli variazioni, altrove in diminuzione moderata su zone montane e pianura settentrionale, lieve sul resto della pianura; temperature massime perlopiù in aumento, da lieve a localmente moderato.

Domenica 4 cielo da poco a parzialmente nuvoloso con ampi spazi di sereno, locali addensamenti più probabili sulle zone montane dalle ore centrali, associati alla possibilità di qualche locale precipitazione occasionalmente a carattere di rovescio o temporale; per le temperature in pianura, prevarrà un aumento riguardo alle minime e un lieve calo riguardo alle massime; in montagna, temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime stazionarie o in leggero aumento.