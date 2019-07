Droga letale: arrestati 5 spacciatori nigeriani

Condividi

E’ di cinque arresti il bilancio dell’operazione dei carabinieri di Schio che hanno sgominato una banda di spacciatori nigeriani. Eroina e cocaina il loro business da centinaia di migliaia di euro. Secondo gli inquirenti 8 casi di overdose avvenuti nel 2017, che hanno anche condotto alla morte di due giovani, sono riconducibili alla loro attività.

Le indagini non sono state semplici, i militari hanno impiegato circa un anno e mezzo per individuare gli spacciatori, che cambiavano spesso telefono e si spostavano in bici. L’attività di spaccio fruttava loro circa 3 mila euro a settimana. Acquistavano piccole dosi di droga da alcuni “pitoni” di Vicenza che la nascondevano nel proprio corpo. Poi la vendevano a prezzi “popolari”, 10 euro a dose, in luoghi di aggregazione giovanile quali parchi e scuole.

Un altro aspetto inquietante riguarda il sistema collaudato che utilizzava i tossici in cura presso comunità di recupero per diffondere lo spaccio e garantiva continuità dell’attività anche qualora i pusher venissero catturati. Il bilancio dell’operazione è di 5 nigeriani arrestati e tre denunciati. Si tratta di Jully David, nato in Nigeria cl. 1994, trovato con 17 dosi preconfezionate di eroina ed un taser, Dominic Emmanuel, nato in Nigeria cl. 1980, trovato con 22 grami di eroina, 1950 euro, 1 bilancino, 1 cellulare, Ibhawoh Osesumhen Destiny, nato in Nigeria il cl.1993, trovato con 18.7 grammi di eroina (33 dosi + 1 ovulo), 4.5 grammi cocaina (12 dosi), 985 euro, 9 cellulari e 3 pc. Negli ultimi giorni, a seguito della conclusione delle indagini e delle risultanze ottenute, il Tribunale e la Procura di Vicenza hanno accolto le richieste formulate dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, emettendo diversi ordini di perquisizione e di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni degli indagati, mentre per gli altri è stata notificata la richiesta di rinvio a giudizio. Inoltre ono stati perquisiti:B.I., nato in Nigeria cl. 1995, nullafacente gravato da pregiudizi di polizia;

O.C., nato in Nigeria cl. 1991, nullafacente gravato da pregiudizi di polizia; E.T., nato in Nigeria cl. 1991, nullafacente incensurato; e contestualmente denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto, all’interno della propria abitazione, sono stati rinvenuti gr. 90 di marjuana confezionata in 4 involucri. Tutto ciò che è stato riscontrato negli ultimi giorni, mentre venivano applicati i vari decreti emessi dal Tribunale di Vicenza, contribuiscono a supportare i riscontri investigativi effettuati in quasi 12 mesi e dimostrano come i soggetti indagati stiano continuando a commettere le stesse tipologie di reati.