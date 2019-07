«Olimpiadi 2026, a Belluno servono 3 miliardi»

Condividi

«Servono circa tre miliardi di euro per potenziare la ferrovia attuale, costruire un nuovo tratto fino a Cortina e mettere in sicurezza le strade di collegamento intervallivo. Tutto da fare entro il 2026, anno fatidico delle Olimpiadi invernali assegnate a Cortina e Milano». Ad affermarlo è il deputato bellunese Roger De Menech in una nota. «Sembra tanto tempo, in realtà, consapevoli dei tempi di progettazione, appalto e realizzazione siamo a filo – aggiunge il deputato sollecitando il governo -. A settembre e in corso di discussione della legge di bilancio sono certo riusciremo a fare squadra con i rappresentanti della maggioranza e troveremo il modo di ragionare sulle necessità del Bellunese e sugli spazi di bilancio per soddisfarle».

«Il finanziamento dovrebbe consentire al territorio di prepararsi all’appuntamento delle Olimpiadi di Cortina e Milano del 2026 – afferma ancora De Menech -. I 400 milioni stanziati dai governi Renzi e Gentiloni per i Mondiali di sci del 2021 non saranno sufficienti per adeguare strade, ferrovie e accessi alle valli alpine per la manifestazione olimpica. I fondi arrivati dai governi precedenti serviranno per un piano straordinario di manutenzioni di strade, messa in sicurezza della viabilità contro il rischio di frane e costruzione di nuove circonvallazioni per alleggerire il traffico e l’inquinamento nei Comuni del Cadore. Mancano del tutto invece i fondi per portare la ferrovia a Cortina, per l’elettrificazione della tratta da Ponte nelle Alpi a Calalzo e per la messa in sicurezza delle strade nelle valli. I tempi burocratici – conclude il deputato – e di realizzazione delle opere impongono scelte ponderate già dalla prossima legge di bilancio». (t.d.b.)