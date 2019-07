Piazza dei Signori dice addio alla plastica

Condividi

PADOVA: NASCE LA PRIMA PIAZZA PLASTIC FREE D’ITALIA =

Sono 13 i locali di piazza dei Signori che,dal 1 agosto

abbandoneranno plastica monouso

Roma, 31 lug. – (AdnKronos) –

Piazza dei Signori a Padova diventa la prima piazza plastic free d’Italia: sono 13 tra bar, pizzerie e fast-food che si affacciano alla piazza, che hanno deciso di dire addio alla plastica non riciclabile dal primo agosto. Da domani, chi si recherà in questi locali, troverà esclusivamente prodotti riutilizzabili come piatti in ceramica, bicchieri in vetro e posate in acciaio, oppure prodotti usa e getta completamente riciclabili e compostabili, realizzati in Pla, bioplastica, per la cui produzione servono elementi come mais, frumento, barbabietola od altri cereali.

Erminio Alajmo, presidente dell’associazione provinciale pubblici esercizi ha commentato: «E’ un gesto importante che dimostra la responsabilità ambientale degli esercenti, disponibili ad affrontare anche costi aziendali superiori, pur di aiutare l’ambiente». L’assessore alle Attività produttive e al Commercio del comune di Padova, Antonio Bressa ne è entusiasta: «Ritengo che quest’iniziativa sia meritevole di grande considerazione e ringrazio gli esercenti per l’esempio che stanno dando. A Padova infatti abbiamo l’ambizione di anticipare i tempi della Direttiva Europea contro la plastica usa e getta proprio stimolando la sensibilità ambientale di consumatori ed operatori economici».

