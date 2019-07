Scuola, torna il diario “Diversamente Veneto”

Condividi

Linkedin email

Torna anche quest’anno il diario scolastico “Diversamente Veneto“, pensato per i bambini della scuola primaria, con le fiabe dedicate a Regina Venezia, Mago Belluno, Super Treviso, Wonder-Vicenza, Fata Verona, Rovigo, il principe difeso dai due giganti e Padova la principessa saggia. Quest’anno la presentazione ufficiale si è tenuta il 30 luglio, sempre nella sede del Consiglio Regionale, a Palazzo Ferro Fini, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale, Roberto Ciambetti, del Governatore del Veneto Luca Zaia, dei presidenti delle province di Padova e Verona, rispettivamente Fabio Bui e Manuel Scalzotto, dell’assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, in rappresentanza della Città Metropolitana di Venezia, dei sindaci dei Comuni e dei partner che hanno aderito al progetto, oltre che di Mario Baldo titolare dell’azienda produttrice dei diari, 100 per cento made in Italy.

L’ideatrice del diario è Jesusleny Gomes, (in foto) imprenditrice veneta di adozione che l’anno scorso ha percorso in lungo e in largo la nostra regione a piedi. Dopo il successo della prima edizione del suo diario scolastico, quest’anno è riuscita a confezionare un prodotto ancor più strutturato e completo, con il coinvolgimento di tutti i comuni veneti, molti dei quali hanno aderito a questa iniziativa che racconta ai più piccoli la storia, le tradizioni e i prodotti, anche gastronomici, della nostra terra.

«Ringrazio Jesusleny Gomes perché con il suo diario ci ha dato una lezione. Si chiamerà anche “Diversamente Veneto” il suo diario, ma contiene un amore per la nostra terra, una capacità di comprensione dei nostri paesi, uno spirito di cogliere l’essenza delle nostre tradizioni che potremmo chiamarlo: Più veneto di tanti veneti». Con queste parole riservate all’autrice di origine brasiliana, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ha accolto la notizia che la genialità e la fantasia della Gomes abbinate alla conoscenza della nostra Regione proseguiranno anche nell’anno scolastico 2019-2020 con un’edizione speciale del diario “Diversamente Veneto”, tutta dedicata al coinvolgimento dei giovanissimi nell’attesa delle Olimpiadi Invernali del 2026.

«L’idea – ha spiegato Jesusleny Gomes – è nata dalla curiosità di mio figlio Antony, dopo la mia camminata durata quattro mesi che mi ha visto attraversare a piedi e da sola tutti i 574 Comuni del Veneto, da dicembre 2017 ad aprile 2018. Voleva che gli raccontassi la mia esperienza e io l’ho fatto trasformando il tutto come se fosse una fiaba ambientata nel Magico Mondo del Veneto. Visto il successo di questo mio racconto, ho deciso di mettere la mia esperienza a disposizione di tutti bambini del Veneto. Da qui è nata la prima edizione. Nella seconda, che presentiamo oggi e che ha ottenuto, per il secondo anno, il patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto e il supporto di Automobile Club d’Italia, sono stati coinvolti tutti i Comuni del Veneto ai quali abbiamo proposto di promuoversi all’interno del diario con una fiaba pensata su misura per loro da uno staff di copywriter specializzati in fiabe per bambini, al solo costo delle copie del diario richieste per i bambini della scuola primaria del loro territori».

Alcuni Comuni hanno aderito con entusiasmo al progetto, facendosi loro per primi promotori dell’iniziativa che consente loro, da un lato di regalare il diario scolastico alle famiglie del loro territorio, dall’altro di promuoversi in tutto il Veneto, grazie alla creazione di un personaggio magico che racconta le caratteristiche e le origini del paese. Ogni fiaba è accompagnata da un’illustrazione che rende il diario interessante anche per i più piccoli, stimolando la loro curiosità.

«La seconda novità – spiega ancora Jesusleny Gomes – è l’aver personalizzato completamente il diario che, anche quest’anno, è al 100% made in Italy. Così ogni pagina riporta un personaggio delle province con, a fianco, uno dei monumenti più esemplificativi” ha continuato Jesusleny Gomes. Si tratta inoltre di una Special edition dedicata all’importante traguardo della candidatura “Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026”, comprensiva di una fiaba magica dedicata all’evento, di una speciale introduzione per spiegare ai più piccoli la grande importanza che assumerà questa manifestazione per tutto il Veneto, oltre all’ambientazione del banchetto finale che si terrà, non a caso, proprio all’Arena di Verona, luogo che accoglierà anche la conclusione dei giochi olimpici». (t.d.b.)