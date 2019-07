Scuole sicure, in Veneto sequestrati 3 chili di droga in un anno

Condividi

Il Ministero dell’Interno ha reso noti i numeri dell’iniziativa “Scuole Sicure 2018-2019” conclusa il 30 giugno. In totale sono stati 14,7 i chili di droga sequestrati, 31 arresti, 45 denunce all’autorità giudiziaria e 855 violazioni amministrative e reati accertati. Il progetto ha interessato 598 gli istituti scolastici sparsi in 11 regioni e 15 capoluoghi di provincia: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Fra Polizia locale e Forze di polizia, ha coinvolto di più di 26 mila unità di personale, con oltre 13 mila servizi effettuati singolarmente o con operazioni congiunte.

Ogni ente locale ha ricevuto un contributo da 33 a 67 mila euro, calcolato in base alla popolazione residente. Per quanto riguarda nello specifico il Veneto sono stati tre i chili di droga sequestrati, 985 controlli effettuati e 121 tra violazioni amministrative e illeciti accertati. Per l’anno prossimo, lo stanziamento salirà ad oltre 4 milioni di euro, finanziati con il Fondo per la sicurezza urbana. «Nessuna tolleranza per la droga e gli spacciatori – ha commentato il ministro dell’Interno Matteo Salvini -. Orgogliosi di aver finanziato controlli ad hoc davanti alle scuole: faremo sempre di più e meglio».