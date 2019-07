Ferisce militare e abbandona due valigie piene di coca e armi

Condividi

Un tunisino pluripregiudicato è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Spinea, in provincia di Venezia, per spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. I militari sono riusciti a far scattare le manette dopo un appostamento durato ore nel suo nascondiglio, una camera di un appartamento di Spinea.

L’uomo, come già detto, era noto ai carabinieri per i suoi trascorsi criminali nel circuito dello spaccio mestrino. Lo scorso 30 giugno i militari avevano tentato di bloccarlo mentre camminava a passo veloce con due valigie al seguito. Alla vista dei militari però il tunisino aveva reagito in maniera violenta, tentando di colpirli per poi abbandonare le valigie sospette in strada e scappare. Uno dei Carabinieri era finito in ospedale per le ferite riportate.

All’interno delle valigie recuperate, i Carabinieri hanno rinvenuto oltre 100 grammi di cocaina pronta per essere tagliata e suddivise in dosi e un coltello, del genere non ammesso dalla legge, con una lama lunga oltre 20 cm, tutto sottoposto in sequestro. Nella sua camera i militari hanno ritrovato il solito kit: il bilancino di precisione, un coltello a serramanico, i telefonici cellulari ”dedicati” all’attività di spaccio, la cocaina (circa 8 grammi) e quasi 4.000 euro in contanti. L’uomo è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore, a Venezia.

