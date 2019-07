Veneto flagellato dal maltempo, Zaia firma stato di crisi

Condividi

Sono state oltre 50 le richieste d’intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco per il forte temporale che poco dopo le ore 13 hanno interessato la provincia di Vicenza in particolar modo la zona Pedemontana Veneta interessando i comuni di Schio, Thiene, Torrebelvicino, Bassano, Rosà e la zona del Basso Vicentino nei comuni di Nanto e Castegnero.

Nel comune di Piovene Rocchette una colata detritica ha invaso via Laguna, via Delle Fonti, Via Libertà, bloccando all’interno delle abitazioni alcune persone, liberate in seguito dalle partenze dei vigili del fuoco arrivate da Schio, Vicenza, Cittadella con il supporto dei volontari di Thiene e Recoaro. Interventi delle squadre dei vigili del fuoco per prosciugamenti, rimozione, pali e rami. Molti interventi grazie al miglioramento delle condizioni meteo sono in fase di risoluzione.









Aggiornamento: In riferimento all’avviso meteo diffuso nel pomeriggio di oggi e alle precipitazioni attese nella nostra regione si comunica che un violento nubifragio ha colpito la pedemontana vicentina, in particolare Piovene Rocchette dove registrano allagamenti, fango e ghiaia che hanno invaso alcune strade. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini della Protezione Civile locale e della provincia di Vicenza a supporto. Nei Comuni padovani di Montegrotto, Abano Terme e Selvazzano si registrano interventi per allagamenti stradali e alberi caduti. Si sottolinea che la situazione meteo è attualmente in evoluzione e, quindi, l’elenco dei Comuni colpiti al momento non si può dire esaustivo. Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha provveduto firmare un nuovo decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza che rimane aperto in considerazione delle previsioni meteo per contemperare eventuali nuove situazioni che si dovessero ulteriormente verificare.